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AFAD'dan gerçeğini aratmayacak tatbikat

Sakarya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama Kurtarma ekipleri, Sapanca Gölü ve Akyazı’daki Mudurnu Çayı’nda tatbikat gerçekleştirdi.

Sakarya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama Kurtarma ekipleri, Sapanca Gölü ve Akyazı'daki Mudurnu Çayı'nda tatbikat gerçekleştirdi. Suda mahsur kalanların kurtarıldığı tatbikat gerçeğini aratmadı.


Sakarya AFAD İl Müdürlüğü, eğitimlerine su üstü arama ve kurtarma eğitimleri ile devam etti. Arama kurtarma teknisyenlerinin müdahale yeteneklerini artırmak üzere Sapanca Gölü ve Mudurnu Çayı'nda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Ekipler, su üstünde meydana gelebilecek olaylarda kullanılacak araç ve gereçlerle olay bölgesine hızlı intikal ve konuşlanma, sonar cihazı ile arama teknikleri, kazazedeye etkin müdahale ve kurtarma teknikleri, arama kurtarma personelinin akıntılı suda yüzme ve kurtarma teknikleri, su üstü arama kurtarma botları, araç-gereç ekipmanları kullanımı teknik ve kabiliyet bilgilerini tekrar edip geliştirerek afetlere müdahaledeki imkan ve kabiliyetlerini artırdılar. Tatbikat gerçeğini aratmadı.

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