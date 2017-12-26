Afet Koordinasyon Merkezi’nde bulunan iş yerleri ihaleye çıkıyor

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin karşısında yer alan ofis ve dükkanlar için 25 Ocak Perşembe günü saat 14.00’da yapılacak ihale açık teklif usulü olarak gerçekleştirilecek. 15 adet iş yerinin ihalesinin yapılacağını duyuran Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak, iş yerleri için herhangi bir sınırlamanın olmadığını belirtti.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin karşısında bulunan iş yerlerinin ihaleye çıkacağını açıklayan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak, “AKOM’da bulunan iş yerleri için 25 Ocak Perşembe günü ihaleye çıkıyoruz. Daha önce 13 adet iş yeri sahipleriyle buluşmuştu. Şimdi ise alt kısımda bulanan 4 ve üst kısımda bulunan 11 iş yerinin ihalesini gerçekleştireceğiz. İş yerlerinin niteliği daha önce eczane olarak belirtmişken; şimdi bu şartı ortadan kaldırdık ve faaliyet alanı açısından serbest iş yeri olarak düzenledik. İnşallah şehrimizi yeni yatırımlarla buluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.