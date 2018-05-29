Afrin’de adına top atışı yapılan Dr. Bostancı’ya sürpriz ziyaret

Dr. Dursun Bostancı’ya, o top atışını yapan Sakaryalı Astsubay Fatih Altuner sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Sakarya’da yaşayan emekli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Dursun Bostancı, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), 20 Ocak 2018 tarihinde başlatılan “Zeytin Dalı Harekatı”nda görev yapak için CİMER’e başvuruda bulunmuştu. Afrin’de görev yapmakta olan askerler ise doktorun çağrısına karşılık vermek ve duydukları minnettarlığı göstermek amacı ile top atışı yaptıkları anları videoya çekerek Op. Dr. Bostancı’ya göndermişti. Daha sonrasında ülke gündeminde geniş yer bularak, büyük takdir toplayan bu olaydan 4 ay sonra ise top atışını yaparak video çeken Sakaryalı Astsubay Fatih Altuner, Op. Dr. Bostancı’ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Op. Dr. Bostancı, "Yanımdaki asker kim biliyor musunuz? Cumhurbaşkanına müracaatımdan sonra Afrin’de top atışı yapan Mehmetçik. Ziyaretime gelmiş. Tanıştık. Bundan güzel mutluluk olur mu? Allah tüm Mehmetçiklerimizden razı olsun. Biz burada rahatsak onların canını ortaya koyarak vatan müdafaasında bulunmasındandır. Allah onları vatana, bize ve sevdiklerine bağışlasın" dedi.