Afrin'deki öğrenciler için kermes düzenlediler

Sakarya Serdivan Anadolu Lisesi öğrencileri Afrin'deki öğrencilere kırtasiye desteğinde bulunmak üzere kermes düzenledi. Kermeste elde edilen gelirle alınacak kırtasiye malzemeleri Afrin'deki öğrencilere gönderilecek.

Sakarya'da bulunan Serdivan Anadolu Lisesi öğrencileri anlamlı bir çalışmaya imza attı. Afrin'deki okullara kırtasiye desteğinde bulunmak için kampanya başlatan öğrenciler; kermes aracılığıyla elde edilen maddi gelir kırtasiye malzemesi alınarak Afrin'deki öğrencilere gönderilecek. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kermese Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere de katıldı. Okul Müdürü Mehmet Cevher ise öğrencileri bu duyarlılıkları dolayısıyla kutladı.

Yardım kampanyası hakkında konuşan Afrin Bölgesi Genel Koordinatör Hulusi Göçer, “Okul öğrencilerimizin yapmış olduğu yardım faaliyetiyle ilgili bilgi aldım. Gerçekten burada görevli olan tüm arkadaşlarımızla çok etkilendik, çok duygulandık. Devletimizin bize vermiş olduğu görev doğrultusunda Afrin'de eğitim bölgesini koordine etmek üzere görevlendirildik. Devletimizin gücünü tam anlamıyla terörden arındırılmış bölgede insanlara hissettirdik. Okullarımızı açmaya başladık. İnşallah burada bulunan öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmeye çalışacağız” dedi.