Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 18:00

Ağaç otomobilin üzerine devrildi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde metrelerce yükseklikteki ağaç, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrildi.

Ağaç otomobilin üzerine devrildi

14 Eylül 2017 18:00


Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi Şirinevler Mahallesi üzerinde bir evin bahçesinde bulunan metrelerce yükseklikteki ve kökü çürük olan ağaç park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi. Yaşanan kazayı gören vatandaşlar olayı hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Yaşanan kazanın bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince otomobilin üstüne devrilen dev ağaç devrildiği yerden kaldırıldı. Şans eseri olay anında kimsenin yoldan geçmemesi olası yaşanabilecek daha büyük bir hadiseyi önledi. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada otomobilde büyük hasar meydana geldi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç