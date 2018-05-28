‘Aile Eğitimi Kursları’ sona erdi

205 katılımcının sertifika aldığı programda Çocuk Kulüpleri Korosu katılımcılara mini bir konser verdi. Keyifli anların yaşandığı gün, sertifika takdimlerinin ardından son bulurken; katılımcılar eğitim dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Sertifika töreninde Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Poyraz, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, şube müdürleri, aileler ve çok sayıda davetli yer aldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, “Aile Eğitimi Kurslarımızın bu yıl ki eğitimlerini tamamladık. Aile eğitimlerimizin amacı, birey ve ailelerin yeni koşullara uyum sağlamasını kolaylaştırmak, yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamaktır. Bu yıl 205 katılımcının yer aldığı kurslarımızın sertifika takdimini gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki dönemlerde çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.