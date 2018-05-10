Aile içi iletişim SAÜ’de ele alındı

SAÜ Kültür ve Kongre merkezinde gerçekleşen etkinliğe Esma Aksu konuşmacı olarak katıldı. İletişimde dinlemenin önemini anlatan Esma Aksu, "Bizden sonraki kuşakta iletişimi sürdürebilmek yine bizim elimizde. Genç nesille, ya da eşimizle, akrabalarımızla biz bu bağlantıyı dinlemediğimiz için kuramıyoruz. Aslında dinlemek o kadar kolay bir şey ki ama biz bunu beceremiyoruz. Kızgınken, üzgünken ve yorgunken karşı taraf sizin ne dediğinizi duymaz. Bir süre sonra karşı tarafın sizi dinlemediğini fark edersiniz ve siz de iletişim kurmaktan vazgeçersiniz" dedi.

Etkili bir iletişimde para ve paranın getirdiği şeylerin etkisi olmadığını söyleyen Aksu, "Parayla karşı taraf ile iletişim kurabilir miyiz? Kuramayız, parayla iletişim sürdürmek mümkün değil, bunun örneğini de şöyle vereyim üç üniversite okuyan insanlar birbirini dinlemiyor, anlamıyor. Köydeki insanlar birbirlerini dinliyor, iletişim kuruyorlar samimi bir şekilde. Yani iyi iletişim kurmanın diplomayla da bir ilgisi yok, o bağı kurmak önemli. Etkili iletişim kurmada kişinin statüsünün önemi yok. Kişilik mesleğe dayalı bir şey değildir. Kişi ister meslek sahibi olsun ya da olmasın bağı kurabilmesi önemli" diye konuştu.

Ebeveynlerin çocuklarıyla olan ilişkisinde anlatmaktan çok uygulamanın önemli olduğuna dikkat çeken Esma Aksu, "Eğitim ailede başlar anne ve babanın çocuğu yönlendirmesiyle başlar. Anne baba çocuğunu dinliyorsa, çocuk yalan söylemez olanı olduğunu gibi anlatır. Anne baba çocuğu dinlemeden eğitmeye çalışıyorsa çocuk yalan söyler, bir şeyleri saklama gereksinimi duyar. Sadece anlatarak çocuğa hiçbir şey öğretilmez, kodlayarak uygulayarak bazı şeyler öğretilir. Çocuklar ebeveynlerinin hareketlerini adım adım takip eder ve onları uygulamaya çalışır. Yani kendine bir rol model edinir ve onun gibi olmak ister" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Etkinlik, konuşmacı Esma Aksu’ya teşekkür belgesi ile sona erdi.