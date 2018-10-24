Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aile ve Çocuk seminerleri devam ediyor. Her ayın son haftasında yapılan seminerler farklı konularda tüm Sosyal Gelişim Mekrezlerinde (SGM) yapılıyor. Ekim ayının seminer konusu ‘Teknoloji Bağımlılığı' Teknolojinin bilinçli kullanımının anlatılacağı seminer, Sosyal Gelişim Merkezi Aile Danışmanı Semiha Özgür Sezer tarafından gerçekleştirilecek. Seminer hakkında konuşan Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, “Toplumumuzun önemli yapıtaşı olan aileyi güçlendirmek ve çocuklarımızın doğru yetişmesine katkı sağlamak amacıyla birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Aile ve Çocuk seminerleriyle de ailelere ihtiyacı olan konularda doğru bilgileri sunmayı, bilinçli ebeveynleri topluma kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Ekim ayında gerçekleşecek seminer hakkında bilgiler veren Murat Kıroğlu, “Toplumumuzun önemli yapıtaşı olan aileyi güçlendirmek ve çocuklarımızın doğru yetişmesine katkı sağlamak amacıyla birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Aile ve Çocuk seminerleriyle de ailelere ihtiyacı olan konularda doğru bilgileri sunmayı, bilinçli ebeveynleri topluma kazandırmayı amaçlıyoruz. Ekim ayında Teknoloji Bağımlılığı'nı ele alacağız. Teknolojinin bilinçli kullanımını anlatacağımız seminerlerimize tüm velilerimiz ve öğrencilerimiz davetlidir” diye konuştu.

25 Ekim perşembe günü Geyve'de gerçekleştirilecek olan ‘Teknoloji ve Oyun Bağımlılığı' semineri saat 11:00 da velilere, saat 14:00 da olan ‘Teknolojiyi Doğru Şekilde Kullanıyorum' semineri ise öğrencilere yönelik verilecek. 27 Ekim cumartesi günü Sapanca'da gerçekleştirilecek olan ‘Teknoloji ve Oyun Bağımlılığı' semineri saat 17:00 da velilere, saat 16:00 da olan ‘Teknolojiyi Doğru Şekilde Kullanıyorum' semineri ise öğrencilere yönelik verilecek. 31 Ekim çarşamba günü Akyazı'da gerçekleştirilecek olan ‘Teknoloji ve Oyun Bağımlılığı' semineri ise saat 11:00 da velilere, saat 14:00 da olan ‘Teknolojiyi Doğru Şekilde Kullanıyorum' semineri ise öğrencilere yönelik verilecek.