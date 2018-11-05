Ailelere teknoloji bağımlılığı anlatıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Aile ve Çocuk' seminerleri tüm ilçeler de devam ediyor.

Akyazı, Sapanca, Geyve ilçe Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) gerçekleştirilen seminerlere Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu'nun yanı sıra konuşmacı olarak Büyükşehir Belediyesi Aile Danışmanı Semiha Özgür Sezer katıldı. Sezer, seminerlerde ailelere ‘Teknoloji ve oyun bağımlılığı' çocuklara ise ‘Teknolojiyi doğru kullanıyorum' adlı seminer verdi. Teknolojinin yararları ve zararları hakkında dikkat edilmesi gereken bilgilerin verildiği seminerlere aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

“Belli aralıklarla oynamalılar”

Günümüzde çocukların teknoloji bağımlısı tehdidi altında bulunduklarına dikkat çeken Sezer, “Çocuklarda şu günlerde en sık tablet bağımlılığı görülmektedir. Ailelerin temin etmekte zorlanmadığı ve ulaşılabilirliği en kolay cihaz olduğu için. Tabletlerde daha çok video, çizgi film izliyorlar ve en çok da oyun oynuyorlar. Şu an gördüğümüz en yaygın bağımlılık türü bu. Biz genellikle çocuğun üç yaşına kadar televizyon, telefon ya da internet gibi teknolojik aletleri kullanmasını dil ve bilişsel gelişimini korumak amacıyla uygun görmüyoruz. Daha sonraki yaşlarda belli zaman dilimleri belirlenip o aralıklarda oynamasını öneriyoruz. İnternet ve oyun bağımlılığı bazı hastalıklarla beraber görülür. Özellikle sosyal fobi, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, davranım bozukluğu, alkol ve madde bozukluğuyla beraber sıktır. Cep telefonlarının ve bilgisayarın yaydığı radyasyon en çok çocuklara zarar veriyor. Radyasyon yayan cep telefonları, televizyon, bilgisayar; beyin hasarlarına, kanser ve birçok hastalığı tetikliyor, vücutta etkilemediği hücre yoktur. Özellikle çocukların beyni daha çok etkilenmektedir” diye konuştu.