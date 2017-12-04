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04 Aralık 2017 13:14

Ak Gençlikten Başkan Dişli’ye ziyaret

AK Parti Adapazarı Gençlik Kolları yeni Başkanı Harun Doğrusever ve yönetim kurulu üyeleri Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli’yi ziyaret etti.

Ak Gençlikten Başkan Dişli’ye ziyaret

04 Aralık 2017 13:14


Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli’ye ziyarette bulunan Harun Doğrusever, yeni yönetimle Başkan Dişli’yi tanıştırarak, gençlik olarak çıktıkları bu yolda amaçlarının gençliğe ve geleceğe güzel hizmetler sunmak olduğunu söyledi. Doğrusever, “Gençliğin değerli olduğunun farkındayız, tüm genç arkadaşlarımız ile bu kutlu davada yürümeye devam edeceğiz Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Dişli, “Bulunmuş olduğunuz adres doğru adres. AK Partili gençlerimizin coşkusunu biliyoruz. İdealist gençler olarak kendilerini yetiştiriyorlar. Her yerde söylediğim gibi çok okumalısınız. Okuma işini ihmale etmeyin. Biz sizin hizmetinizdeyiz. Zamanında sizler gibi koştuk. Şimdi görevi burada sürdürmeye devam ediyoruz. Allah çıktığınız bu yolda yolunuzu açık etsin” diye konuştu.


Ziyaret sonunda, AK Parti Adapazarı Gençlik Kolları yeni Başkanı Doğrusever, Başkan Dişli’ye tüm üyelere okumaları için dağıtmış oldukları Necip Fazıl’ın İman ve Aksiyon, Rasim Özdenören’in Müslümanca Düşünme üzerine denemeleri ve Sezai Karakoç’un Diriliş Nesli’nin Amentusu adlı kitaplarından hediye etti.




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