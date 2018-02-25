AK Kadınlar’dan Hatay’a çıkarma

Operasyona katılan askerlere gönderilmek üzere ilçe ilçe gezerek 5 ton fındık toplayan kadınlar, bu fındıkları paketleterek kavrulmuş halde Hatay’a götürdü.

Afrin operasyonuna destek olmak için ilçelerden fındık toplayan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı, topladıkları 5 ton fındığı 100 gramlık kavrulmuş halde paketletti. Her paketin içerisinde Sakaryalı gençlerin Mehmetçiğe yazdığı moral dolu notları ekleyen AK Kadınlar, kolileri elleri ile kamyona taşıdı. Sakarya’dan yola çıkan 5 ton paketlenmiş fındık Hatay’a giderek Ahmet Tor Kışlası’na, oradan da göre yapan Mehmetçiğe teslim edildi. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyetle birlikte Hatay’a gitti. Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulunan Başkan Hatipoğlu ve ekibi evlerine düşen füze sonrasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Fatma Avlar’ın evini ziyaret ederek acılarını paylaştı. Son olarak sınır bölgesine giderek operasyona moral desteği veren AK Kadınlar Hatay Valisi Erdal Ata ile de görüştü.

Moral motivasyon yüksek

Başlattıkları çalışmada beklediklerinden çok fazla fındık topladıklarını ifade eden Başkan Hatipoğlu, "Gençlerimizin Mehmetçiğimiz için verdiği tepkiler bizi çok mutlu etti. Çok güzel bir çalışma oldu. Bölgede yaptığımız ziyaretlerde de birliğimizin ne kadar kuvvetli olduğunu bir kez daha gördük. Mehmetçiğimizin moral ve motivasyonunun ne kadar yüksek olduğunu gördük. Çok mutluyuz” dedi.