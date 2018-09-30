AK Parti 70. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleşti

Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı geniş katılımla gerçekleşti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Serdivan Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı. Gerçekleşen toplantıda ilk konuşan İl Başkanı Fevzi Kılıç, “Yerel seçimlerin arefesindeyiz. 24 Haziran seçimlerinde Türkiye geneline göre başarılı olduğumuzu beraberce görmekteyiz. Seçim sonuçlarımız gösteriyor ki AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımıza karşı Sakarya'nın iradesi ve sevgisi tamdır. Milletvekillerimiz ve Belediye başkanlarımızla zaman zaman bir araya geliyor, belli konularda kararlar veriyoruz. Dün gerçekleştirdiğimiz toplantıda aday gösterilmesek dahi beraber çalışacağımızın sözünü verdik. Sakarya teşkilatı birliğini ve beraberliğini her zaman gösteriyor. İnşallah Sakarya'da 17-0'ı devam ettireceğimize inanıyoruz” dedi.

“Özveriyle çalıştık”

Toplantıda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, “Bir dönemin daha beraberce sonuna yaklaşıyoruz. Hamdolsun 17 belediye başkanı olarak başınızı öne eğdirmeden partimize ve misyonumuza zarar getirmeden işlerimizi bugünlere kadar getirdik. Tüm belediye başkanlarına ve ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir olarak gönlümüz ve vicdanımız rahat bir şekilde bugünlere geldik. 16 ilçemize imkânlarımız dahilinde hizmet götürdük. milyon liralık yatırımımız olan Akçay Barajını hizmete alacağımız günü heyecanla bekliyor, çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Maltepe Park ve ADAKULE'yi hizmete açtık. Geçtiğimiz hafta sonu Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde ilk resmi yarışlar yapıldı. Gerek ülkemizde gerekse tüm dünyada spor kanallarında naklen yayınlanan yarışmalarla vadide faaliyetlerin başlangıcını gerçekleştirmiş olduk. 180 bin metrekare üzerine inşa ettiğimiz tesisimizi önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz açılış programıyla inşallah hizmete almış olacağız. Arifiye ilçemize bölgenin en büyük hal merkezini inşa ediyoruz. Arifiye Park'ı kısa süre içerisinde hizmete alacağız. Arifiye'de ki köprümüzü de çok yakında hizmete alacağız. Arifiye'de 20 metre genişliğinde yeni bir arteri altyapısıyla kaldırımıyla ve ışıklandırmasıyla inşallah Arifiyelilere kazandıracağız. Karasu'nun içmesuyuna 45 milyonluk yatırım yaptık. Atıksu arıtma tesisini devreye alarak atıkların denizle karışmasını önledik. Sahil düzenleme çalışmaları, sıcak asfalt serimleri ve grup yollarını tamamladık. Modern yapısıyla Karasu SGM tamamlandığında ilçemizin sosyal hayatına katkı sunacak” diye konuştu.

“Sapanca ve Kocaali'ye yatırım yapılıyor”

Sapanca ve Kocaali ilçelerindeki yatırımlardan bahseden Başkan Toçoğlu, “Sapanca'ya SGM öğrencilerini ağırlıyor. Spor Tesisimiz açılışa hazırlanıyor. Sapanca'da içmesuyu ve arıtma tesisleri konusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde Sapanca en sorunsuz ilçelerimizden biri haline geldi. Kocaali'nin tüm altyapısı Büyükşehir'le yenilendi. Kocaali Park için ihaleye çıkacağız. Kocaali'de gençlerimizin futbol sahası taleplerini de yerine getirdik. Önümüzdeki günlerde kullanıma hazır hale gelecek. Kocaali'de Kadınlar Plajı'nı hizmete sunduk. Taraklı'da sokak ve meydan düzenlemeleri, asfalt çalışmaları gerçekleştirdik. Geyve ve Taraklı'da üst mahalleleri için çalışmalarımız var. Şu anda Taraklı'da ki çalışma tamamlanmış durumda. Taraklı'da yaptığımız su yatırımının bedeli yaklaşık 25 milyon. Erenler ve Serdivan'da gerçekleştirdiğimiz içmesuyu çalışmalarıyla yüzde 73 olan su kaybımızı yüzde 5'lik seviyeler çekilmiş durumda. Söğütlü ve Ferizli'de kanalizasyon çalışmalarımız devam ediyor. Karapürçek'i tüm haliyle yeniledik. Üstyapı çalışmalarının ardından ilçemiz daha modern bir görünüme kavuşmuş olacak. Hendek'te geçtiğimiz sene 100 bin ton asfalt çalışması gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra köprü ve ilçemize yakışır bir park alanını hizmete aldık. Akyazı'nın yol ve su ihtiyacını giderdik. Akyazı SGM ile hemşehrilerimiz kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Kaynarca'nın 48 mahallesine 10 milyon yatırımla tertemiz Sapanca suyunu ulaştırdık. Pamukova'ya Esentepe Park'ı kazandırdık. Pamukova'nın tüm altyapısını 40 milyonluk yatırımla yeniledik. Türkiye'de yüzde 86 oranında arıttığımız sular ile ortalamanın üzerindeyiz. Atıksu arıtmada Türkiye'nin en önde gelen iliyiz” şeklinde konuştu.

“Dava şuuruna bezenmiş insanlarız”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise yaptığı açıklamada, “Hendek'te 3 sorunun cevabını aramıştık. Tayyip beyi niye bu kadar çok seviyoruz? Çünkü o kimsesizlerin kimsesi sessizlerin sesidir. ‘One minute' ve Dünya 5'ten büyüktür dediği için. Peki, yabancılar neden Tayyip beyi sevmiyor? Tam tersi olduğu için. Bizim Tayyip Erdoğan'ı sevme nedenimiz onların sevmeme nedenidir. Biz niçin buradayız? Bütün insanlığın vicdanı olacak gerektiğinde elini masaya vuracak bir lidere insanlığın muhtaç olduğu için bu lider daha fazla güç alsın diye buradayız. Yarınlarımız ve neslimizin geleceği için buradayız. İttifakla hepimizin geldiği nokta şudur; partimiz bize neyi takdir ederse tereddüt etmeden var gücümüzle gece gündüz çalışarak büyük ustamıza güç vermek üzere kararlaştık. Biz dava şuuruna bezenmiş insanlarız. Büyükşehir 150 milyon TL'lik yatırımla Akçay barajını hayata geçirdi. Türkiye'nin en güzel suyunu bizlere içiren Belediyemizin su sıkıntısı var mı? Yok. Peki derdi nedir Büyükşehir Belediyesinin 150 milyon TL'lik yatırım yapacak. 150 milyon vererek 150 yıl sonrasında ki su sorununu çözüyor. Belediyelerimiz Sakarya'da destan yazmıştır. Başarısız belediyemiz yok. Eksikliklerimiz olabilir. Bundan sonra da daha güzelini yaparak milletimizin beklentilerine cevap vermek üzere çalışacağız. Statü asla çalışmalarımızın önüne geçemeyecek. Kardeşlik ruhunu ortadan kaldıracak adımlar atmayacağız. Bugüne kadar göstermiş olduğunuz emek için teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.