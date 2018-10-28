AK Parti Adapazarı 57. danışma meclisi gerçekleşti

Danışma Meclisi toplantısı geniş katılımla gerçekleşti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Programda AK Parti Milletvekili Recep Uncuoğlu, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Adapazarı Belediyesi Başkanvekili Erol Aydın ve çok sayıda teşkilat mensubu yer aldı. Önceki dönem yönetim kurulu üyelerine ise program sonunda plaket takdim edildi.

“Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor”

Programda konuşma yapan Adapazarı Belediye Başkanvekili Erol Aydın, “AK Parti iktidarıyla 2002'den bugüne çok güzel işlere imza attık. Adapazarı olarak şehrimize güzel şeyler vermek için çalıştık. Bunları siz değerli kişilerle yaptık. Mahallelerimizde asfaltları büyük ölçüde tamamladık. Son 5 yıl içinde mahallede futbol, basketbol, spor alanları ve 490 adet sosyal donatıyı hizmete sunduk. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor” şeklinde konuştu.

“Yenikent'e ayrı önem veriyoruz”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet belediyeciliği konusunda önemli yollar kat ettik. Beraberce hayırlı işler yaptık. Adapazarı'nda Maltepe Park ve Adakule'nin açılışını yaptık. Sakarya deprem bölgesinde yer alıyor. Şehrimizde yatay mimariyi hem afete hazırlık hem de estetik açıdan önemsiyoruz. Öte yandan Yenikent'e de ayrı bir önem veriyoruz. Bölgede yeni yaşam alanları inşa ettik. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ni kazandırdık. Karaman'da yeni bir park çalışmamız devam ediyor. SAMEK'lerimiz kadınların hizmetinde. Eğitim ve sosyal hizmetlerimizi de yine bölgenin kullanımına sunduk. Büyükşehir Belediyesi olarak Adapazarı ilçe teşkilatımızla her zaman çok özenli işlere imza attık. Sakarya'nın en büyük teşkilatı olan Adapazarı teşkilatımız ile önümüzdeki seçim sürecini de güzel bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Vakur bir şekilde asaletimizi koruyarak süreci takip edelim. İnşallah alnımız ak bir şekilde bu yolda ilerleyeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

“AK Parti milletimizin tek adresi”

AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu yaptığı açıklada, “Önümüzdeki yerel seçimler; AK Partimizin 24 Haziran'dan sonra tekrar milletimizin ve birliğimizin adresi olacağı, umudu geleceğe taşıyacak noktada gücüne güç kattığı zaman olacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini inşallah daha güçlü hale getireceğiz. Çok önemli seçimleri ve kritik zamanları geride bıraktık. Partimize kapatma davaları açıldı. 15 Temmuz'un o karanlık gecesi aydınlık bir sabah olsun diye hep beraber meydanlara çıktık. AK Parti bu ülke ve bütün mazlumlara umut olmaya, insanların yüzünü güldürmeye her zaman devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Hayallerimizin şehri”

AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç ise yaptığı açıklamada, “Sakarya İl teşkilatı olarak Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Milletvekillerimizle ve bütün teşkilatlarımızla hakikaten çok güzel bir ahenk içerisindeyiz. Bugün Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinledik. Seçim için Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel bilgiler verdiler. Bizim ortak bir özelliğimiz var hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Ama hepimiz bu şehir için yaşıyoruz. Milletvekillerimiz bizim için kanun çıkarmaya çalışıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız bizim için hizmetler hayata geçiriyor. Kadın Kollarımız her yerde her eve gidip mazlumların derdine derman oluyor. Gençlik Kollarımız da aynı yani herkes bizim için hizmet ediyor. Bu şehirde hepimizin hatırası var. Bu şehirde ortak hayallerimiz var ve bir bir gerçekleştiriyoruz. Bu şehir bizim hayallerimizin mekânı haline geldi” diye konuştu.