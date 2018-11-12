AK Parti Gençlik Kolları Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleşti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Gençlik Kolları Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Serdivan Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Başkan Toçoğlu'nun yanı sıra AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi İslam Arslan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe gençlik kolları başkanları ile teşkilatın genç üyeleri yer aldı. Program gençlere dair hazırlanan video gösterimi ile başladı. Açılış konuşmasını ise İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer yaptı. Başer, “Sadece şehrimizin ve ülkemizin değil, tüm gönül coğrafyamızın sorumluluğunu taşıyoruz. Bu bilinç ve duyarlılıkla, haftasonunda programımızı büyük bir aşk ve heyecanla doldurdunuz İşte bu aşk ve heyecan bizi bu günlere getirdi. Allah aşkımızı, heyecanımızı, birlik ve beraberliğimizi arttırsın” dedi.

“Geleceğin Türkiye'sinde söz sahibi gençlik”

Danışma meclisinin hayırlara vesile olmasını temenni ederek sözlerine başlayan Başkan Zeki Toçoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmayı hep birlikte izledik. Nereden nereye geldiğimizi en güzel gösteren hatıralardan birisiydi. Çok zor günlerden bugünlere geldik. Şuan tüm imkânlara sahibiz. Siz gençlere düşen; bu imkânları en iyi şekilde değerlendirerek geleceğin Türkiye'sinde söz sahibi olmaktır. Sizlerin yaptığı iyi, doğru ve güzel tüm çalışmalarda yanınızda olmaya devam edeceğiz. Siz gençler olarak her alanda kendinizi geliştirmelisiniz. Ülkemizin ve coğrafyamız için çok çalışmalı, birlik ve beraberliğinizi muhafaza etmelisiniz. Sayın Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği verecek olan gençler; yani sizlersiniz. AK Parti hareketinin dinamizmi, heyecanı, bilgi ve becerisiyle geleceğe taşıyacak olan gençlerdir” dedi.

“Ses getirecek projeler”

Milletvekili Kenan Sofuoğlu yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ne sıkıntılara göğüs gererek bu noktalara geldiğini hep birlikte izledik. Sizlerle sahada pek çok kez bir araya geldik. Desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bizlere emanet edilen Milletvekilliği görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Ankara'da görüşmeler yapıyor, siyaseten tecrübeli isimlerle bir araya geliyorum. Bu doğrultuda kendime bir yol çizdim. Spor Bakanımızla yeni projeler üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Sakarya için çalışmalarım var. Türkiye'de ses getirecek ve iz bırakacak projelere imza atmak istiyoruz” dedi.