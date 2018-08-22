Seçimin öne alınması, seçim tarihinin değişmesi diye bir şey asla söz konusu değildir. Seçimler 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak ve herkes de ayağını buna göre denk almak durumundadır” dedi.

AK Parti Sakarya İl Teşkilatı bayramın ikinci gününde il binası önünde düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. İl binası önünde AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına; AK Parti Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Ali İhsan Yavuz başta olmak üzere, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Bayramlaşmanın ardından hatıra fotoğrafı çektirilirken, katılanlara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

“Huzurlu bir dünya inşa etmek için çoktan kolları sıvadık”

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi sonrası AK Parti Seçim İşleri’nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Ali İhsan Yavuz katıldığı bayramlaşma töreni sonrasında gazetecilere açıklama yaptı. Huzurlu bir dünya inşa etmek için kolları sıvadıklarını belirten Yavuz, “En güzel günlerimizden birisi bugün çünkü bugün bayram, Kurban Bayramı. 2 büyük dini bayramdan bir tanesi, böyle güzel bir ortamda hakikaten huzur içerisinde geçirdiğimiz bir bayramı daha idrak ediyoruz. Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Gerçekten bütün dünya insanlığı ve bütün Müslümanlar aynı huzur içerisinde bayramı kutlayamıyor. Bizim en büyük temennilerimizden bir tanesi bütün Müslümanların hatta bütün insanlığın huzur içerisinde bir dünyada hayatlarını devam ettirmeleridir. Bunun için gerçekten el birliği içerisinde çalışmamızda fayda var. Ama dünya boş durmuyor, dünya biraz kargaşa istiyor. Kastım da bir takım odak ve güçler. Bir takım güçler aslında biraz kargaşa, problem, savaş, dövüş, kavga ve gürültü istiyor. Çünkü o kurmuş oldukları düzen ancak öyle işliyor. O düzenin geleceğini ancak öyle ortaya çıkarabiliyor ve geleceğini öyle kazanabiliyorlar. Ama biz bu düşüncelerde olanların düşüncelerine inat, huzurlu bir dünya inşa etmek için çoktan kolları sıvadık ve Cumhurbaşkanlığımızın arkasında, onun liderliğinde koşuyoruz. Amacımız sadece Türkiye’yi kurtarmak değil. Ben inanıyorum Recep Tayyip Erdoğan’ın kafasında tüm insanlık daha bir başka huzur içerisinde hayatını geçirsin diye bir düşünce var ve bunun için de bir uğraş var” dedi.

“Herkes 31 Mart 2019’da yapılacak seçimlere kendisini ayarlasın”

Yerel seçimlerin tarihinin değişmesi veya öne alınmasının söz konusu olmadığını dile getiren Yavuz, “Türkiye’de yerel seçimler açısından söylüyorum bizim genel mantalitemizde öyle ama özellikle önümüzdeki duran seçimler için söylemek istiyorum; herkes 31 Mart 2019’da seçimin yapılacağına kendisini uyarlasın ve ayarlasın diyoruz. Seçimin öne alınması, seçim tarihinin değişmesi diye bir şey asla söz konusu değildir. Seçimler 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak ve herkes de ayağını buna göre denk almak durumundadır. Hesabını, kitabını da buna göre yapmak durumundadır. Olay çok net ve açıktır” diye konuştu.