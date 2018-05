AK Parti Milletvekili adayları Sapanca’da tanıtıldı

İlçe teşkilat binasında düzenlenen programa; AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Yunus Gümüşel, Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, Milletvekili Adayları; Çiğdem Erdoğan Atabek, Ekrem Yüce, Kenan Sofuoğlu, Ali İnci ve Recep Uncuoğlu ile partililer katıldı. Milletvekili adaylarıyla birlikte tüm ilçeleri ziyaret ettiklerini belirten AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, toplantı açılışında yaptığı konuşmada Sapanca ilçe teşkilatında güzel çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.

24 Haziran’da gerçekleşecek seçimlerin tüm Türkiye için hayırlı olması dileklerinde bulunan Kılıç, “2002 seçimlerinden bu yana her seçimden alnımızın akı ile çıktık. Ama önümüzde öyle bir seçim var ki sorumluluğumuz büyük. Allah’ın izni ile bu seçimden de en iyi sonuçla çıkarız. Sakarya Milletvekili Adaylarımızın partimize, Sakaryamıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Seçim sürecinde her türlü çalışmaya, fedakarlığa ve mücadeleye hazır olduklarını ifade eden AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Yunus Gümüşel ise “Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Vatandaşımız ile iç içe olacağız” diye konuştu. Adayların Sakarya’ya hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, “79 tane aday adayının her birini incelendiğimizde gerçekten farklı ve üstün yönleri olan güzel insanlar. Adaylarımızın hepsi teşkilatımızdan gelen, emek sarf eden kişilerdir. Ülkemize, şehrimize ve ilçemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Program, konuşmalar sonrası Sakarya Milletvekili adayları; Çiğdem Erdoğan Atabek, Ekrem Yüce, Kenan Sofuoğlu, Ali İnci ve Recep Uncuoğlu’nun kendilerini tanıtan kısa konuşmaları ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.