AK Parti temayül yoklaması gerçekleşti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, yerel seçimler öncesinde Sakarya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti temayül yoklamalarına katıldı. Aday adayları, teşkilat üyeleri ile değerlendirmelerde bulunan Başkan Toçoğlu, 31 Mart yerel seçimleri öncesi belediye başkanlarını belirlemek üzere gerçekleşen temayülle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Toçoğlu yaptığı açıklamada, “Bugün yine bir demokrasi şöleni yaşıyoruz. İlk kez uygulanan e-temayül ile şeffaf bir şekilde teşkilat üyelerimiz temayül yoklamasına katılıyor. Teşkilat mensuplarımız aday görmek istediği isimlere yönelik görüşlerini belirtiyorlar. Temayüllerin ardından Cumhurbaşkanımız diğer tüm kriterleri de değerlendirerek en uygun adayı açıklayacak. Şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.