AK Partili gençlerden Başkan Dişli’ye ziyaret

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Demir ve Yürütme Kurulu Üyeleri Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli’yi ziyaret etti.

AK Parti Gençlik Kolları’nın çalışmalarıyla ilgili Başkan Dişli’ye bilgi veren Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Demir, “Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Dişli, her zaman her konuda gençliğimize destek vererek bizim yanımızda olmuştur. Kendisine gençliğe verdiği destekten ötürü teşekkür ediyoruz” dedi. Demir, Başkan Dişli’ye yazılı ayetlerden oluşan tablo hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Dişli, “Ülkemiz büyük sınavdan geçiyor. Ancak genç kardeşlerimizin desteğiyle ülkemizin çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Bu günleri birlik ve beraberliğimizle atlatacağız. Biz her zaman gençliğin yanındayız ve destekçisiyiz. Ülkemizin tarihini bilen, bilinçli nesillere ihtiyacı var. Buna da yine siz öncülük edeceksiniz” dedi.