Akçay Barajı yılsonunda su tutmaya hazırlanıyor

140 milyonluk yatırım ile Sapanca Gölü’ne önemli bir alternatif oluşturacaklarının altını çizen SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, ekiplerin sahada yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ve hedeflerinin yılsonunda barajda su tutmaya başlamak olduğunu dile getirdi. Dr. Rüstem Keleş, Akçay Barajı’nın yerel idare tarafından hayata geçirilen ilk baraj projesi olduğunu da sözlerine ekledi.

3 yeni HES

Sakarya’nın gelecekte su sıkıntısı yaşamaması alternatif kaynak oluşturduklarını belirten Dr. Rüstem Keleş, “Yapımı Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından gerçekleştirilen Ballıkaya Barajı’nda da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bizler hizmet üretirken çevreyle uyumlu, şehrimize fayda sağlayabilecek tüm imkânları değerlendiriyoruz. Yenilenebilir enerjiye önem veriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Sakarya Nehri üzerinde ADASU HES’i devreye almıştık. Akyazı’da Keremali HES için çalışmalarımız başladı. Akçay Barajı üzerinde de yılda 45 milyon kilovat elektrik üretmeyi hedeflediğimiz 3 yeni HES inşa ediyoruz. 40 milyon metreküp hacime sahip olacak Akçay Barajı’nın yanı sıra şehrimizin kuzeyinde Çamdağı Barajı’nı da inşa edeceğiz” ifadelerin kullandı.

Uzun yıllar hizmet sunacak

Dr. Rüstem Keleş, “SASKİ tarafından İkramiye, Hacımercan ve Hızırilyas’ta inşa edilecek HES binalarının kazı ve temel çalışmaları sürüyor. İkramiye Mahallesi’nde HES kapsamında eski köprünün yerine 19 metrelik bir köprü kazandırmak için çalışmalarımıza başladık. Akçay Barajı isale hattına su almak için Memnuniye ve Fevziye Mahalleleri arasında Akçay Deresi üzerinde bir su alma yapısı inşa ediyoruz. Su sızdırmazlığını sağlayarak mukavemet kazandırmak için baraj gövdesinin ön yüzüne de beton atacağız. İsale hattında kalan kısımların imalatı kısa süre içerisinde başlayacak. İnşallah bu çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlayarak Akçay Barajı’nı uzun yıllar için şehrimizin hizmetine sunacağız” dedi.