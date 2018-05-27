Akıncı Mahallesi asfaltlanarak yenilendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir merkezi ve 16 ilçede sürdürülen sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Geyve’ye bağlı Akıncı Mahallesi’nde asfalt çalışmaları tamamlanırken; 8 kilometrelik arterde 8 bin ton asfalt kullanıldı. Mahalle Muhtarı Sadık Gökçe çalışmalar dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Çalışmalardan memnun kaldıklarını ifade eden Gökçe, “Başkanımız Zeki Toçoğlu’na ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Asfalt çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte ulaşım daha kolay bir hal aldı. Asfalt olmadığında ulaşımda sorunlar yaşıyorduk. Çamur ve çukurlar ulaşımı zorlaştırıyordu. Yenilenen haliyle çok güzel oldu. Mahalledeki vatandaşlarımız da oldukça memnun” dedi.