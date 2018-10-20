Aktarlar kışa hazır

Sonbahar ve kış mevsiminin yüzünü göstermesi ve havaların serinlemeye başlaması ile birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını arayan vatandaşlar, aktarların yolunu tuttu. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan ve kırk yıldır aktarcılık mesleği yapan Ahmet Balcı (71), kışa girmeden vücut direncini artırmak için yapılması gerekenlerin başında bitki çayları içmek, zencefil, zerdaçal ve bal karışımını tüketmek olduğunu belirterek bal ve pekmezin de ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Mevsimsel rahatsızlıklar ve hastalıkların artması ve kışın kendini gösterdiği son günlerde şifalı bitki satışlarının oldukça arttığını belirten Aktar Ahmet Balcı, "Havaların soğuk olması nedeniyle oluşan hastalıklar hızla artmaktadır. Alınan gıdalar sağlık açısından besin değerleri düşük olup çocuklarımıza, yetişkinlere öksürük vakalarına, astım vakalarına neden olmaktadır ve buda bakterilere sebebiyet vermektedir. Kişinin bağışıklık sistemi de düşük olduğu zaman bir rüzgar veya bir soğuk suda bile hemen hasta olmaktadır. Vatandaşlarımızda bu sorunların çözümlerini bizde bulmaktadır. Mevsimlerinde değişiklik göstermesi ile birlikte müşterilerimiz bu aylarda aktarlara uğrayıp, bitkisel çözümlere başvurmaktadır. Sonuç olarak da bizim bu sonbahar ve kış aylarında satışlarımızın haylice artmasına neden oluyor" dedi.

"İnsanlar temiz gıdalara dikkat etmeli"

Şifalı bitkilerin gıda takviyesi olduğunu ve bu bitkilerin bakterileri yok etmesi konusunda yardımcı rol oynadığını vurgulayan Balcı, "Çevremize baktığımız zaman her yerde bakteri ile karşılaşmak çok normal,her yerde bakteri var, hijyene ne kadar dikkat ederse etsin bu bakteriler her zaman karşımıza çıkıyor. İnsanlar artık gıdaların genlerini bozdular, toprak bozuldu, su bozuldu. Eskiden içtiğimiz sulara klor konulmuyordu, şimdi klorun değerlendirmesini yaparsak orada da bakteri buluruz. İnsanlar bu konulara dikkat etmeli temiz gıdalara dikkat etmeli. Bu bakteriler, hastalıklar sadece yediğimiz gıdalardan kaynaklanmıyor, örneğin bitlenme vakaları son dönemlerde arttı çünkü eczanelerde, marketlerde satılan sabunlar temizlik açısından bazen uygun olmuyor, bunun için bitkisel sabunları halkımız kullanmaya önem vermeli" ifadelerini kullandı.