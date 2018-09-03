Aktarma istasyonlarıyla enerji maliyeti yüzde 45 azalacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen bölgenin en büyük Entegre Katı Atık Yönetimi projesi olan SEKAY hızla inşa edilmeye devam diyor. Bu kapsamda projenin aktarma istasyonlarının da inşasının devam ettiğini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, “Akyazı Katı Atık Aktarma Tesisimiz tamamlandı. Karasu Katı Atık Aktarma Tesisimiz ise ızgara imalatlarının ardından tamamlanacak” dedi. Aktarma İstasyonlarının öneminden bahseden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, “Aktarma istasyonları; İlçe Belediyelerince mahallelerden çöp kamyonları ile toplanan evsel katı atıkların, daha büyük hacimli sızdırmazlık özelliği olan taşıma araçlarına transfer edildiği tesislerdir. Bu istasyonlarla amacımız katı atık taşıma hizmetini verimli ve ekonomik hale getirmek. Şehir merkezinden uzak noktalardan evsel atıklar toplanarak burada birikecek, böylece zamandan ve yakıttan tasarruf etmiş olacağız” dedi.

"200 ton evsel atık"

Akyazı Katı Atık Aktarma İstasyonu hakkında bilgi veren Recep Karamehmetoğlu, “Akyazı Akbalık Mahallesi’nde bulunan Katı Atık Aktarma İstasyonumuzu tamamladık. 2 bin 700 metrekarelik alana inşa ettiğimiz tesisimiz Ekim ayı itibariyle hizmete sunulacak. Tesisimiz hizmete alındıktan sonra Akyazı Katı Atık Aktarma İstasyonuna; Akyazı, Hendek ve Karapürçek ilçe belediyelerinden günlük yaklaşık 200 ton evsel atık getirilerek semitreylerler vasıtasıyla Sakarya Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına taşınarak bertarafı sağlanacak. Karasu Karapınar mahallesine inşa ettiğimiz Karasu Katı Atık Aktarma İstasyonu’nda ise çalışmalarda sona geldik. 2 bin 700 metrekarelik alana inşa ettiğimiz tesisimiz ızgara imalatlarının ardından tamamlanacak. Tesis hizmete alındığında Karasu ve Kocaali ilçe belediyelerinden günlük yaklaşık 92 ton evsel atık getirilerek semitreylerler vasıtasıyla Sakarya Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına taşınarak bertaraf edilecek. Aktarma istasyonlarına yer seçimi yapılırken çevresel yerleşim kriteri olan; arazi kullanımı, yer altı su kaynağı, ekoloji, görünürlük, trafik ve topografyayı dikkate aldık. Aktarma İstasyonunda çöp depolanmayacağı için çevreye koku ve hijyen açısından zararı olmayacak. Ayrıca Aktarma İstasyonunda periyodik aralıklar ile ilaçlama işlemi yapacağız. Yapılan bilimsel çalışmalarda transfer istasyonu yapılan bir Büyükşehir’de çöp taşımada enerji maliyeti, yüzde 45 oranında azaltılmaktadır. Araçların çevreye verdikleri kirlilik yüzdesini ise yüzde 15 ila yüzde 21 oranında düşürmüştür. Aktarma İstasyonlarımız şimdiden hayırlı olsun" dedi.