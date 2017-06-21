Akyazı Belediyesi Bilgi ve kültür evi yaz kuran kursu başladı.

Akyazı Belediyesi Bilgi ve Kültür Evi yazın da çocukları boş bırakmadı. Eğitim öğretim sezonu içerisinde öğrencilere dersleri ile ilgili kurslar veren, TEOG gibi seviye belirleme sınavlarına hazırlık yaptıran Bilgi kültür Evi, yaz gelmesi ile birlikte İlçe Müftülüğü ile birlikte hareket ederek çocuklara yaz Kur’an kursu vermeye başladı. İlçe Müftülüğünden atanan hocaların hafta içi her gün 90 öğrenciye Kuran Eğitimi veriyor. Bilgi ve Kültür evi Müdürlüğünce yapılan açıklamada gelen taleplere göre birkaç sınıf daha açılması planlanıyor.