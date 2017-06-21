Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 17:31

Akyazı Belediyesi Bilgi ve kültür evi yaz kuran kursu başladı

Akyazı Belediyesi Bilgi ve kültür evi yaz kuran kursu başladı.

Akyazı Belediyesi Bilgi ve kültür evi yaz kuran kursu başladı

21 Haziran 2017 17:31


Akyazı Belediyesi Bilgi ve Kültür Evi yazın da çocukları boş bırakmadı. Eğitim öğretim sezonu içerisinde öğrencilere dersleri ile ilgili kurslar veren, TEOG gibi seviye belirleme sınavlarına hazırlık yaptıran Bilgi kültür Evi, yaz gelmesi ile birlikte İlçe Müftülüğü ile birlikte hareket ederek çocuklara yaz Kur’an kursu vermeye başladı. İlçe Müftülüğünden atanan hocaların hafta içi her gün 90 öğrenciye Kuran Eğitimi veriyor. Bilgi ve Kültür evi Müdürlüğünce yapılan açıklamada gelen taleplere göre birkaç sınıf daha açılması planlanıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    35°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
SAKARYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:59
  • Güneş :05:20
  • Öğle :13:11
  • İkindi :17:12
  • Akşam :20:41
  • Yatsı :22:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!