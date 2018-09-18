Akyazı Belediyesi erkekler voleybol takımı 2. Ligde

Lige yükseldi.

Bursa'da düzenlenen bölgesel lig'te ikinci olan Akyazı Belediyesi Voleybol takımı buradaki başarı ile profesyonel 2. Lige adım attı. Akyazı Belediyesi ve Akyazı İlçe Spor Müdürlüğü tarafından bünyesine 14 yeni sporcu transfer yaparak takımı güçlendirirken, Akyazı'da düzenlenecek olan hazırlık turnuvasına ev sahipliği yapacak. Akyazı'da düzenlenecek olan turnuva için gerekli gayretleri gösteren İlçe Spor müdürlüğü “15 Temmuz Şehitler Voleybol Turnuvasını” planlayarak 7 Ekimde başlayacak olan lige hazırlı başlayacak.