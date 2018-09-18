İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akyazı Belediyesi erkekler voleybol takımı 2. Ligde

Akyazı Belediyesi Erkekler Voleybol takımı 2.

Lige yükseldi.


Bursa'da düzenlenen bölgesel lig'te ikinci olan Akyazı Belediyesi Voleybol takımı buradaki başarı ile profesyonel 2. Lige adım attı. Akyazı Belediyesi ve Akyazı İlçe Spor Müdürlüğü tarafından bünyesine 14 yeni sporcu transfer yaparak takımı güçlendirirken, Akyazı'da düzenlenecek olan hazırlık turnuvasına ev sahipliği yapacak. Akyazı'da düzenlenecek olan turnuva için gerekli gayretleri gösteren İlçe Spor müdürlüğü “15 Temmuz Şehitler Voleybol Turnuvasını” planlayarak 7 Ekimde başlayacak olan lige hazırlı başlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.