Akyazı Belediyesi faizsiz ev sahibi yapıyor

50’ye yakın dairenin satışı gerçekleştirilirken, vatandaşlar faizsiz, kredisiz, taksitle ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Akyazı’nın en büyük konut projesinde son aşamaya gelindi. TOKİ konutlarının dolması nedeniyle Akyazı Belediyesi’nin konut sorununu çözmek amacıyla Akbelde A.Ş. tarafından hayata geçirdiği ’Yıldız Konutlarında’ daireler teslim edilmeye başlandı. Akyazı şehir merkezine 5 dakika mesafede yer alan konutlar, kefilsiz, kredisiz, faizsiz, taksitle satışa sunuldu. 2+1: 120 metrekare ve 3+1: 132 metrekareden oluşan lüks daireler, 40 ve 50 bin liralık peşinatlarla satışa sunulmuştu. Konut projesinde ev sahibi olan Hasan Ceylan, Akyazı belediye Başkanı Hasan Akcan’ın uygun fiyatlı taksitle sağlamış olduğu ev sözünü yerine getirdiğini söyledi. Ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan Ceylan, "Başkanımızın sağlamış olduğu imkanlarla yeni dairelere sahip olduk. Bu zamanda ev sahibi olmak çok zordu. Fakat sağ olsunlar faizsiz, kredisiz, taksitle ev sahibi imkanı sağladılar. Çok mutluyuz” dedi.

"Başkanımıza çok teşekkür ederiz"

Projeden konut satın alan Hasan Memişoğlu da belediyenin ucuz fiyata taksitle kendilerini ev sahibi yaptığını belirtti. Evlerin yer, konum ve işçilik olarak çok güzel olduğunu anlatan Memişoğlu; "Ben daha önce TOKİ’den konut aldım. Şimdi oğluma aldık. Büyük imkan sağladılar. Bir miktar peşin vererek 80 aya kadar faizsiz, taksit yapılıyor. Başkanımıza çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Vatandaşımızın hizmetine sunduk"

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan konutları gezerken daire alan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Akcan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Akyazı Belediyesi Akbelde Aş. Olarak Akyazı Halkına banka faizi kredisi olmadan düşük peşinatlı uzun vadeli daireleri vatandaşımızın hizmetine sunduk. TOKİ konutlarında yer kalmadığı ve kısa vadede böyle bir hizmetin yeniden gelmesinin mümkün olmadığı için Akyazı Halkına Akyazı Belediyesi şirketi aracılığıyla hizmete sunduk. Akyazı halkına hayırlı uğurlu olsun. Oldukca fazla talep oldu. Yeni pir projeye daha başlanılacak gibi gözüküyor şuanda" ifadelerini kullandı.