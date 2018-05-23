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23 Mayıs 2018 16:13

Akyazı Belediyesi ramazan etkinlikleri başlıyor

Akyazı Belediyesi tarafından başlatılan ramazan etkinlikleri çarşı içinde yapılacak.

Akyazı Belediyesi ramazan etkinlikleri başlıyor

23 Mayıs 2018 16:13


Akyazı Belediyesi 2018 Yılı Ramazan etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programlarda ilk gece Tuzla Belediyesi katkıları ile Türkiye çapında yıl içerisinde tüm il ve ilçeleri dolaşan Tuzla Sanat Tiyatro grubu bu akşam Akyazılı çocuklar ile buluşacak. Ramazan etkinlikleri için Akyazı çarşı içinde kurulan sahnede olacak olan tiyatro gösterisi, iftar sonrası Saat: 21:00’de başlayacak. Tiyatro gösterilerinin ardından teravih namazı için yaklaşık 1 saat ara verildikten sonra teravi çıkışı Akyazı İmam Hatip Ortaokulu İlahi Gurubu Akyazılı vatandaşlara ilahi dinletisinde bulunacak.


Akyazı Belediyesi 2018 Yılı Ramazan havaların elverişli olması ile hafta içi her akşam farklı etkinliklerde bulunacağı belirtildi.




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