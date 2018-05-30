Akyazı Belediyesi ramazan etkinlikleri devam ediyor

Akyazı Belediyesi 2018 Yılı Ramazan etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programlarına yoğun sağanak yağmurlar nedeniyle ara verilmişti. Hava şartlarının tekrar uygun olmasıyla Ramazan etkinlikleri kaldığı yerden devam ediyor. İlk gösterimiyle Akyazı’da yoğun ilgi gören Tuzla Belediyesi katkıları ile Türkiye çapında tüm il ve ilçeleri dolaşan Tuzla Sanat Tiyatro grubu bu akşam Akyazılı çocuklar ile buluşuyor. Ramazan Etkinlikleri için Akyazı çarşı içinde kurulan sahnede başlayacak olan tiyatro gösterisi, iftar sonrası saat: 21:00’da başlayacak olup tüm halk davet edildi.