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13 Ağustos 2018 16:31

Akyazı Belediyesi sağlık işleri yoğun tempo çalışıyor

Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede ilaçlama yapmaya devam ediyor.

Akyazı Belediyesi sağlık işleri yoğun tempo çalışıyor

13 Ağustos 2018 16:31


Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü yaz aylarında mesai kavramı olmadan yoğun tempo çalışmalarına devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğünce yapılan program dahilinde her gün düzenli olarak tüm mahalleler sivrisinek ilaçlaması yapılıyor. Ayrıca Ekipler 20 günden bir tekrarlanan Larva ilaçlaması ile açık ve kapalı kanallar, gübrelikler ve larvaların üreyebileceği muhtemel bölgeler düzenli olarak Akyazı’nın tüm mahallelerinde ilaçlama çalışmaları sürüyor. Akyazı Belediyesi Sağlık İşlerine gelen istek, talep ve şikayetlere göre gün içerisinde anında hizmet veriliyor. Vatandaşların tırtıl, haşerat, akrep gibi benzeri şikayetler ile Akyazı Belediyesi çözüm hattını arayan vatandaşlara gün içerisinde dönüş yapılarak gerekli bölgelere, evlere ve bahçelerine ilaçlama çalışması yapılıyor.


Vatandaşlarımızın bu hizmetten yararlanması için Akyazı Belediyesi Çözüm masası hattı 444 90 54’ü arayarak bildirmeleri yeterli olacağı bildirildi.




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