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11 Temmuz 2018 15:41

Akyazı Belediyesi Sokak hayvanlarının yanında

Akyazı Belediyesi ekipleri sokak hayvanların yemini suyunu her gün eksiksiz veriyor.

Akyazı Belediyesi Sokak hayvanlarının yanında

11 Temmuz 2018 15:41


Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünce yapılan ‘Sokak Hayvanları’ projesinde belirli noktalara su ve yemlik koyarak yaz aylarında hayvanların aç ve susuz kalmaması sağlıyor. Akyazı’nın belirli noktalarına koyulan su ve yemlikler Akyazı Belediyesi Sağlık İleri Müdürlüğünce her gün sabah ve akşam olmak üzere kontrol edilip yem su ekleniyor. Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünce yapılan açıklamada; “Yaz aylarının gelmesi ile hayvanların su ve yem bulmalarında zorluk çektiği bu aylarda müdürlük olarak onların aç kalmaması için bu çalışmayı başlattık. Bu proje ortak olmak isteyen hayvan sever vatandaşlarımız yemliklere su ve yem koyabilirler” dedi.




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