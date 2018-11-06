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Akyazı Belediyesi Vahit Savaş engelsiz park açılıyor

Akyazı Belediyesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapmış olduğu Vahit Savaş Engelsiz Park açılmak için gün sayıyor.


Akyazı Belediyesi Vahit Savaş Parkı olarak bilinen parkın restore edip tekrar hizmete sunmak için yeni oyun grupları, spor aletleri ve oturma grupları ile parkın engelliler için uygun duruma ekipler tarafından getirildi. Yapılan park açılış için gün sayıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, “Akyazı'da engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla oturacağı bir mekanı açmak üzereyiz. Yıllardır kullanılmayan bu parkın restore edilip Engelli vatandaşların hizmetine açmanın sevincini yaşamaktayız. 9 Kasım 2018 Cuma Günü saat: 10:00'da açılışını gerçekleştireceğimiz Akyazı Belediyesi Vahit Savaş Engelsiz Parkın açılışına tüm Akyazılı vatandaşlarımızı davet diyoruz” dedi.

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