Akyazı Belediyesinden 29 Ekim bilardo ve güreş turnuvasına davet

Akyazı Belediyesine ait Amatör Spor Kulüpleri Lokalinde gerçekleştirilecek olan 29 Ekim Bilardo Turnuvası'nın ilk tur maçları başlıyor.

Akyazı Belediyesinin projelerinden olan Amatör Spor kulüpleri lokali içerisinde bulunan profesyonel bilardo masaları sayesinde bu sene gerçekleştirilecek olan 29 Ekim Bilardo turnuvasını Akyazı'da yapılmasını sağlamıştı. 25 Ekim Perşembe akşamı saat 19:00'da başlayan olan bilardo turnuvası 29 Ekim Pazartesi saat 20:00 de final maçının başlaması ile son bulacak.

"Güreş Turnuvası"

Akyazı'da düzenlenecek olan Yıldırlar Güreş turnuvası 29 Ekim Pazar Günü saat 10.00'da başlayıp aynı gün Akşam saat 19:00'da final maçı sona erecek. Yıldırlar Güreş Turnuvasına gelecek takımlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Pendik Belediyesi, Sancaktepe Belediyesi, Düzce Belediyesi ve Sakarya'da bulunan bir çok güreş takımları bu turnuvada yer alacak.

"Sporcuya her zaman önem veriyoruz

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, “Akyazı sporu seven bir ilçe. Spora ve sporcuya her zaman önem veriyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş bilardo sporunu hayatta tutmaya çalışıyoruz. Otuzun üzerinde amatör spor kulübünün olduğu ilçemizde gençlerimizin hoşça vakit geçirebilecekleri, boş zamanlarını değerlendirebilecekleri ilçe merkezinde önemli bir konumda olan amatör spor kulüplerini kurduk. Amacımız geleceğimiz olan gençlerimizin bu ve bu gibi yerlerde uğraştıkları spor dallarıyla ilgili fikir edinmeleri, boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlamaktır. Bu sebep ile Akyazı Amatör Spor Kulüpleri Lokalimizde profesyonel bilardo masaları ile halkımıza hizmet veriyoruz. Ayrıca ortaokul, lise ve yüksekokul öğrencilerimize ücretsiz bilardo dersleri veriyoruz.

Bu akşam başlayacak olan Resmi Bilardo turnuvasına tüm Akyazılı vatandaşlarımızı bekliyoruz. Ayrıca 29 Ekimde gerçekleşecek olan Bilardo ve Güreş Turnuvalarının final maçlarında İlçemizi temsil eden sporcularımızı yalnız bırakmamak adına tüm sporsever vatandaşlarımızı finallere davet ediyoruz” dedi.