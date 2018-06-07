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07 Haziran 2018 15:19

Akyazı Belediyesinden öğrencilere deneme sınavı

Akyazı Belediyesi tarafından hazırlanan deneme ile öğrenciler sınava sıkı hazırlanıyor.

Akyazı Belediyesinden öğrencilere deneme sınavı

07 Haziran 2018 15:19


Akyazı Belediyesi tarafından hazırlanan deneme kitapçıkları ile üniversiteye girecek olan öğrencilere deneme sınavları yapıldı. Sınav sisteminin değişmesi ile iki ayrı deneme sınavı olan Lise son sınıf öğrencileri Akyazı genelinde toplamda bin 200 öğrenci sınava girmiş oldu. Yeni gelen sistemde Öğrenciler YKS ve TYT sınavına girecekler. Üniversite öncesi deneme sınavları ile kendilerini hazırlayan öğrenciler Akyazı Belediyesinin yapmış olduğu deneme sınavı ile kendilerini daha hazır duruma getirecekler.


Akyazı Belediyesi Başkanı Hasan Akcan Sınava giren öğrencileri sınav anında ziyaret ederek onlara başarılar diledi.




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