Akyazı Belediyesinden öğrencilere tiyatro eğitim dersleri

Akyazı Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından; Drama, oyunculuk, sahne, reji, makyaj eğitimlerinin olduğu birçok sosyal konuda oyunların hazırlanacağı tiyatro eğitim dersleri veriyor. Örf ve adetleri öne çıkaran, faaliyetlerin hazırlıklarının yapıldığı ve 2 ay eğitim sürecinin sonrasında oyun çalışmalarına başlanacağı tiyatro eğitimleri için kayıtlar 18 Eylül 2018 tarihinde başlayacak. 18 Eylülde başlayıp 28 Eylül 2018 tarihinde son bulacak olan tiyatro kayıtları için; 1 Adet Vesikalık ve 1 adet Kimlik fotokopisi ile Kenan Sofuoğlu Aile Parkı yanında bulunan SATBİS bürosundan şahsen yapılacaktır.

Akyazı Belediyesi Tiyatro Topluluğu'ndan yapılan açıklamada, “Akyazı Belediyesi Sokaktan Sanata Tiyatro Topluluğu olarak yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktık. Emeklerimizin karşılığını aldığımız güzel bir sezon geçirdik. Başlangıç aşamasında gençlerimize verdiğimiz drama eğitimlerini 2 ay sürdü ardından projelerimizi hayata geçirmek için programımızı hazırladık ve çalışmalarımıza başladık. İlk projemiz bağımlılıkla mücadele kapsamında ele aldığımız Bir Tutam Gençlik isimli tiyatro oyunu 26 Şubat 2018 tarihinde açılışımızı yaptık. Gençlerimizin kötü alışkanlıklarının önüne geçebilmesine katkıda bulunabilmek için ‘Geleceğini şekillendir' sloganı ile oyunumuzu tüm liselerimiz olmak üzere 7 seans sahneledik. Ve kişi bazından aldığımızda yaklaşık 1600 kişiye hitap ettik. Bir Tutam Gençlik oyunumuza gelen olumlu geri dönüşlerin ardından güzel bir motivasyon ile hız kesmeden ikinci oyunumuz Ben Ne zaman Ev-le-ne-cem'in çalışmalarına başladık. Tabi ki bu iki oyun arasında da boş durmadık. Bir yandan oyun çalışmaları ve provaları devam ederken, diğer yandan da iki adet çocuk tiyatrosu hazırladık. Kırmızı Başörtülü Kız isimli çocuk oyununu anaokulları dahil 7 seans, Pikniğe Gidelim mi? isimli çocuk oyunumuzu ise anaokullarımızda 3 seans sahneledik. Ayrıca Akyazı Ahi Evran Ticaret Meslek Lisesi ile ortak bir proje çalışması yaptık ve Tek Dişi Kalmış Teknoloji isimli oyunu 28.04.2018 tarihinde sahneledik” denildi.