Akyazı ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akyazı ilçesinde uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik uygulama yaptı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube ve Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe merkezinde ve otomobiller üzerinde uygulama yaptı. Yaklaşık 45 personelin katıldığı uygulamada 420 şahıs sorgulanırken 115 araç ve 17 iş yeri kontrol edildi.

Yapılan kontroller sonucu bir adet ruhsatsız tabanca ve 16 gram esrar maddesi ele geçirildi.