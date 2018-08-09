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09 Ağustos 2018 17:07

Akyazı Kuzuluk’ta sıcak asfalt başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından şehir genelinde altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde gerçekleştirilen sıcak asfalt serim işlemleri sürüyor.

Akyazı Kuzuluk’ta sıcak asfalt başladı

09 Ağustos 2018 17:07


SASKİ tarafından şehir genelinde sürdürülen sıcak asfalt serim işlemlerine ilişkin bilgiler paylaşan Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Seyit Sakallıoğlu, Akyazı Kuzuluk’ta da sıcak asfalt çalışmalarına başlandığını ifade etti. Ekiplerin sahada yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Seyit Sakallıoğlu, “Kurumumuzun tüm Sakarya’da altyapıya yönelik yatırımları hız kesmiyor. Şehrimizin sağlam altyapı temelleri üzerine yükselen bir şehir olması için projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Altyapı çalışmalarımızı tamamladığımız bölgelerde ise gece gündüz demeden sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. Altyapı anlamında dev yatırımları hayata geçirdiğimiz Akyazı Kuzuluk’ta da sıcak asfalt çalışmalarımız başladı. Havaların ısınmaya başladığı Mart ayından bugüne kadar ise 44 bin 280 ton sıcak asfalt attık. Şehir genelinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.




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