Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2018 12:51

Akyazı Merkez Yeniköy asfaltla buluşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı’ya bağlı Merkez Yeniköy Mahallesi’nde yenileme çalışmaları başlattı.

Akyazı Merkez Yeniköy asfaltla buluşuyor

28 Haziran 2018 12:51

5 kilometrelik arter yaklaşık 6 bin ton asfalt kullanılarak yeni yüzüne kavuşturulacak.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde sürdürülen asfalt çalışmaları Akyazı’ya bağlı Merkez Yeniköy Mahallesinde devam ediyor. 5 kilometrelik güzergahta başlattıkları çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını ifade eden YOLBAK Başkanı Haydar Akbulut, çalışmaların hayırlı olmasını temenni etti. Merkez Yeniköy Mahallesinde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarına ilişkin detayları paylaşan Akbulut, “Toplam uzunluğu 5 kilometre olan güzergahımızı 6 bin ton asfalt kullanarak yenileyeceğiz. Ekiplerimiz bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarımızın neticesinde ulaşımlar daha güvenli ve rahat olacak. İnşallah asfalt serim işlemlerimizi program dahilinde sürdüreceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç