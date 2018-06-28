Akyazı Merkez Yeniköy asfaltla buluşuyor

5 kilometrelik arter yaklaşık 6 bin ton asfalt kullanılarak yeni yüzüne kavuşturulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde sürdürülen asfalt çalışmaları Akyazı’ya bağlı Merkez Yeniköy Mahallesinde devam ediyor. 5 kilometrelik güzergahta başlattıkları çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını ifade eden YOLBAK Başkanı Haydar Akbulut, çalışmaların hayırlı olmasını temenni etti. Merkez Yeniköy Mahallesinde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarına ilişkin detayları paylaşan Akbulut, “Toplam uzunluğu 5 kilometre olan güzergahımızı 6 bin ton asfalt kullanarak yenileyeceğiz. Ekiplerimiz bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarımızın neticesinde ulaşımlar daha güvenli ve rahat olacak. İnşallah asfalt serim işlemlerimizi program dahilinde sürdüreceğiz” dedi.