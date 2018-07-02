Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 18 Haziran 2018 tarihinde Akyazı ilçesi Merkezi Sanayi sitesinde meydana gelmiş, Cihat Turhan isimli bir kişi tabanca ile sanayi ortasında ateş edilerek öldürülmüştü. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen M.T., ise jandarma ekiplerince her yerde aranıyordu. Aramalarını sıklaştıran jandarma ekipleri cinayet zanlısı M.T., ve eşi G.T.’yi bağ evinde olduğunu tespit etti. Jandarma ekiplerinin şüphelilerin kaldıkları bağ evine baskın düzenleyeceğini öğrenen karı koca daha fazla kaçmayarak teslim oldu. Bağ evinde cinayet silahı olduğu değerlendirilen 9 milimetre çapında 1 adet Canik 55 Light marka tabanca ele geçirilirken, iki şüpheli gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.