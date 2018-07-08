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08 Temmuz 2018 15:30

Akyazı Şerefiye Mahallesi’nde asfalt çalışmaları tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı’ya bağlı Şerefiye Mahallesi’nde başlattığı asfalt çalışmalarını tamamladı.

Akyazı Şerefiye Mahallesi’nde asfalt çalışmaları tamamlandı

08 Temmuz 2018 15:30


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla 16 ilçe ve şehir merkezinde gerçekleştirilen asfalt çalışmaları devam ediyor. Akyazı’da Merkez Yeniköy ve Alaağaç Mahalleleri’ni yeni yüzüne kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, yine ilçeye bağlı Şerefiye Mahallesi’nde de gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarını tamamladı. Vatandaşların konforlu ulaşımlarını sağladığı Şerefiye Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür edildi.


Akyazı Şerefiye Mahallesi Muhtarı Orhan Altıntaş, gerçekleştirilen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Zeki Toçoğlu’na teşekkür etti. Muhtar Altıntaş, “Mahallemizin yollarının yenilenerek asfaltla buluşmasından çok memnunuz. Artık daha rahat bir şekilde ulaşım sağlayabileceğiz. Önceden toz, topraktan dolayı çok kötü bir görüntü vardı. Asfaltla birlikte bu durumda ortadan kalkmış oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.




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