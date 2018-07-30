Akyazı SGM’de bin 201 öğrenci eğitimlere katılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) yaz kursları 20 farklı branşta minik öğrencilere hizmet sunuyor. Bin 201 öğrencinin buluştuğu yaz kurslarında öğrenciler katıldığı derslerle yeni bilgiler öğreniyor, yeteneklerini keşfediyor. Arkadaşlarıyla keyifli saatler geçiren minik öğrenciler, yaz tatilini faydalı bir şekilde geçiriyor. Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, “Akyazı Sosyal Gelişim Merkezimizde 20 farklı branşta eğitimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Kayıtlı bin 201 öğrencimiz, SGM’de katıldıkları branşlarda öğrenirken eğleniyor, eğlenirken de yeni arkadaşlıklar kurabiliyorlar. Öğrencilerimizin SGM’lerimizde oluşan kardeşlik havası içerisinde yaz aylarını daha verimli, daha sosyal ve daha güzel bir şekilde geçirmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Keman Sınıfı Eğitmeni Orçun Üretmen ise, “Sınıfımızda çok yetenekli ellere sahibiz. Öğrencilerle eğitimlere ilk olarak Batı keman eserleriyle başladık. İlk eserimiz Beethoven’in ‘9. Senfoni’si oldu. Keman’ın içindeki perdeleri tanıma aşamasında olduğumuz için öğrencilerimiz ‘Sürmeli’ isimli parçayla devam ettiler, hemen arkasından ‘Fabrika Kızı’ isimli eseri çalmaya başladık. Şu an öğrenciler ‘Buruk Acı’ isimli eserle çalışmalara devam ediyor. Keman gerçekten zor bir enstrüman, bunun için çok çalışmalılar. İnşallah ömürleri boyunca bu enstrümanla devam ederler” diye konuştu.

Oyuncak Atölyesi öğretmeni Hatice Nur Angın’da öğrencileri ile eğlenerek ders işlediklerini belirterek, “SGM’de iki yıldır oyuncak atölyesinde çocuklarla birlikte keyifli tasarımlar yapıyoruz. Öğrencilerimle eğlenerek ders işliyoruz. Onlarla birlikte artık materyallerden şekiller yapıyorum ve onların el becerilerinin gelişmesine yardımcı oluyorum. Atölyemizde öğrenciler seramik çalışması, dolgu çalışması ve boyama çalışması ile renkleri doğru kullanabiliyorlar. Oyuncak atölyemizde temel amacımız; öğrencilerin özgün tasarımlar üretmelerine olanak sağlamaktır” şeklinde konuştu.