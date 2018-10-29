Akyazı SGM'de Dünya Tasarruf Günü kutlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) Dünya Tasarruf Günü kutlandı.

200 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen ve renkli görüntülere sahne olan programın sonunda minikler, su müfettişi ilan edildi. Programa konuşmacı olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürü Kadir Öztürk katıldı. Suyun oluşum süreci ve evlere kadar geliş öyküsünden bahsederek tasarruflu olmaya yönelik çocuklara motive edici telkinlerde bulundu. Eğitim sonrası Öztürk; tüm çocuklara hayatları boyunca kendilerine ve çevrelerine farkındalık uyandıracak ‘Su Müfettişliği Unvanı' aldıklarını ilan etti. Program sonrası katılan çocuklara ‘Suyuma Sahip Çıkıyorum' sloganı yazılı hediye seti verildi.