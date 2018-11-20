Akyazı SGM'de iki etkinlik düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı SGM'de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ve Mevlid Kandili kapsamında çeşitli etkinliler düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi'nde Çocuk Kulüpleri ‘20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü' ve Mevlid Kandili kapsamında çeşitli etkilikler düzenledi. Çocuk Hakları Günü programına İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Recep Özdemir ve 250 tane minik öğrenci eşlik etti. Program akışında Drama dersi öğrencileri ‘Çocuğum ve Hakkım Var' adlı skeci sahneledi, tanıtım videosu izletildi ve Akyazı SGM için gelenekselleşen balon uçurtma etkinliği gerçekleştirildi. SGM'nin editörlüğünü yaptığı ‘Çocuğum, Haklıyım' adlı kitaplar öğrencilere dağıtıldı. Pazar günü gerçekleşen etkinlikte çocuklar Peygamber Efendimizin sözlerini aktardılar. ‘40 Hadis 40 Çizgi' adlı kitabı Tasarım sınıfının yaptığı gül ayraçları ile diğer öğrencilere hediye ederek etkinliği tamamladılar. Etkinliğe 150 minik öğrenci katılırken dolu dolu geçen programlar renkli görüntülere sahne oldu.