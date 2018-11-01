Akyazı trafik parkta eğitimler devam ediyor

Akyazı ilçesinde trafikte bilinçli nesiller yetiştirmek ve eğitmek adına bir sosyal sorumluluk projesi başlatan Trafik Park Merkezinde uygulamalı olarak öğretilen trafik, sağlık ve ilk yardım derslerinin ardından katılan öğrencilere ders sonrasında da Akyazı Belediyesi Uygulamalı Trafik ve Eğitim Parkı öğrenim sertifikası veriliyor. Akyazı Trafik Parkta öğrencilere öncelikle trafik eğitim animasyon filmi izleyip, sonrasında uygulamalı trafik eğitimi veriliyor. Trafik parkta eğitim saatleri dışında ve hafta sonralarında çocuklara serbest eğlenme imkanı sunuyor. Trafik Park'ta çocuklar için kullanılan araçlar; gerçeği aratmayan tüneller, trafik levhaları, yol ve kavşakları, tren ve tren yolları ile gerçek bir trafik simülasyonu öğrencilere gösteriliyor. Derslere gelen Dedeler Mahallesi, Yörükyeri Mahallesi ve Beldibi Mahallesi ilköğretim öğrencileri ve öğretmenleri Akyazı Belediyesi Başkanı Hasan Akcan'a teşekkürlerini ileterek öğrencilerin Trafik, Sağlık ve İlk yardım derslerini aldığı Trafik Eğitim merkezi öğrenciler için çok önemli bir proje olduğunu belirtti.