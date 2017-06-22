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22 Haziran 2017 16:28

Akyazı Yahyalı’da sıcak asfalt mutluluğu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi’ne bağlı ekipler tarafından şehrin dört bir yanında sürdürülen sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Akyazı Yahyalı’da sıcak asfalt mutluluğu

22 Haziran 2017 16:28


Son olarak Akyazı Yahyalı Mahallesi’nde sıcak asfaltla buluşturduklarını söyleyen Daire Başkanı Haydar Akbulut, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’nun verdiği söz doğrultusunda 2019’a kadar asfaltsız grup yolu bırakmamak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Yahyalı Mahallesi Muhtarı Engin Osmanoğlu ise asfalt için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Asfalt sezonunun açılması ile birlikte Akyazı’da çalışmalara başladıklarını hatırlatan Akbulut, “Çalışmalarımız kapsamında Kuzuluk Mahallesi ve Yazaki Caddesi’ni sıcak asfaltla buluşturmuştuk. Şimdi de Yahyalı Caddesi’nde sıcak asfalt serim işlemlerimizi tamamladık. Bin 300 metre uzunluğunda 10 metre genişliğindeki güzergahımızda 2 bin 500 ton sıcak asfalt kullanarak caddeyi yeni bir görünüme kavuşturduk. 16 ilçede sürdürdüğümüz sıcak asfalt çalışmalarımıza programımız dahilinde devam edeceğiz” diye konuştu. Caddenin 4 ay önce gerçekleştirilen kanalizasyon ve doğalgaz çalışmaları nedeniyle çok kötü bir durumda olduğunu söyleyen Yahyalı Mahallesi Muhtarı Engin Osmanoğlu, “Özellikle yağmur yağdığında yollarımız çok kötü bir hal alıyordu. Ben de yolumuzun fotoğraflarını çekerek Haydar Akbulut Bey’e gönderdim. Kendisi sağolsun ertesi gün ekipleri gönderdi. SASKİ kanalizasyon çalışmalarını gerçekleştirdi. Yol asfalt için hazırlandı. İki hafta içerisinde yolumuz yapılmış oldu. İlgi ve alakalarından dolayı Haydar Bey’e ve Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu’na çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.




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