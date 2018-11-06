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Akyazı'da 3 okul kan bağışı etkinliği düzenledi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan Dr.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Dr. Enver Ören Ortaokulu ve Kuzuluk İlkokulu, İŞMONT Halil Bildirici Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ortaklaşa kan bağışı etkinliği düzenledi.


Akyazı İlçesi, Kuzuluk beldesinde bulunan Dr. Enver Ören Ortaokulu, Kuzuluk İlkokulu, İŞMONT Halil Bildirici Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Sağlık Öğretmeni Bülent Gürsel'in koordinasyonu ve Kızılay işbirliği ile veli toplantısı öncesinde kan bağışı etkinliği düzenlendi. Kan bağışı etkinliğinde 101 veli kan bağışında bulundu. 1 Ünite Kan 3 Can" sloganıyla gerçekleştirilen kampanyaya vatandaşlar ve jandarma ekipleri de destek verdi.

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