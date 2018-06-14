Diğer
Kategoriler
14 Haziran 2018 10:15

Akyazı’da 300 fidan toprakla buluştu

ALİMEX Alimunyum personeli, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 300 fidanı toprakla buluşturdu.

Akyazı’da 300 fidan toprakla buluştu

14 Haziran 2018 10:15


ALİMEX Alüminyum örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. ALİMEX Alimunyum Genel Müdürü Galip Arbak ve fabrika personeli, Alaağaç Mahallesi’nde belirlenen bir alana 300’den fazla fidan dikti. Müdür Arbak, yaptıkları organizasyonun örnek olmasını dileyerek, "Doğaya olan borcumuzu ödemek için her yıl fidan dikmeye devam edeceğiz. Dikilen fidanlar, yıllar sonra yetişkin birer ağaç olarak her çalışanımıza gurur kaynağı olacak. Bu sosyal sorumluluk projesinde bizlere destek olan tüm kurum, kuruluş ve emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç