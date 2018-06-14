Akyazı’da 300 fidan toprakla buluştu

ALİMEX Alüminyum örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. ALİMEX Alimunyum Genel Müdürü Galip Arbak ve fabrika personeli, Alaağaç Mahallesi’nde belirlenen bir alana 300’den fazla fidan dikti. Müdür Arbak, yaptıkları organizasyonun örnek olmasını dileyerek, "Doğaya olan borcumuzu ödemek için her yıl fidan dikmeye devam edeceğiz. Dikilen fidanlar, yıllar sonra yetişkin birer ağaç olarak her çalışanımıza gurur kaynağı olacak. Bu sosyal sorumluluk projesinde bizlere destek olan tüm kurum, kuruluş ve emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.