Akyazı'da düzenlenen 29 Ekim bilardo turnuvasında final

Akyazı Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet bayramı onuruna bilardo turnuvası düzenlendi. Düzenlenen bilardo turnuvası, Sakarya geneli tüm sporculara açık olarak Akyazı Belediyesi amatör spor kulüpleri lokalinde yapıldı. Birçok sporcunun katılıp birbirleriyle yarıştığı turnuva birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu. Turnuvaya 90 bilardo sporcusu katıldı. Final maçının iki Akyazılı sporcu olması Akyazı'da bilardonun profesyonel olarak oynandığını gösterir oldu. Yarı Finale kalan 4 oyuncudan; Zülküf Babacan, Mehmet Boyacı 3. Olurken, finale kalan Akyazı Orman İşletme Müdürü Erkan Kılıç, Sakarya şampiyonu Akyazılı Alaattin Aydoğdu'yu yenerek birinci oldu. Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan mücadeleleri yerinde takip ederek açıklama yaptı. Başkan Akcab yaptığı açıklamda,”İlçemiz 7'den 70'e sporun her çeşidiyle yakından ilgilenerek ülke ve dünya çapında başarılar elde etmiş önemli sporcular yetiştirmiştir. Bu organizasyonların Akyazı Belediyesi Amatör Spor kulüpleri Lokalinde sürekli olarak devam edeceğini genç kardeşlerimizin de katılımlarıyla daha da güzelleşecek “dedi. Başkan Akcan, Sakarya merkezden ve tüm ilçelerimizden bu turnuvaya gelen sporculara teşekkürlerini ileterek, ilçemize yeni atanan Orman İşletme Müdürü Erkan Kılıç'ı bilardo sporunda bizleri temsil ettiği için ayrıca teşekkür etti.