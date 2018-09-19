Akyazı'da gaziler günü kutlandı

Gaziler Haftası törenine Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Feyzi Bora, CHP İlçe Başkanı Recep Furuncuoğlu, MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Durmuş, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Gürel, Akyazı Jandarma Komutanı Hamit Gençay, Sakarya Muharip Gaziler derneği üyeleri, Akyazı İlçe Müftüsü İzzet Şener, Emniyet Personeli, Jandarma Personeli, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Program Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediyesi ve Sakarya Muharip Gaziler derneğinin çelenk koydu. Vatan için canını feda etmiş tüm şehitler ve vatanın birlik ve beraberliği için canını vermekten çekinmemiş gazilerin anısına bir dakikalık saygı duruşu yapılarak akabinde istiklal marşı okundu.

Sakarya Muharip Gaziler Derneği üyesi Gazi Mehmet Hikmet Desteci günün anlam ve önemini anlatan konuşmasının ardından program sona erdi. Programa katılan protokol üyeleri Sakarya Muharip Gaziler Derneği odasına geçtiler. Burada Gaziler ile yapılan karşılıklı sohbetten sonra İlçe Müftüsü İzzet Şener'in Aşrı Şerif okuması ve ardından dua yaptırması ile program sona erdi.