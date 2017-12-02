Akyazı’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesinden Altındere istikametinde giden Burak Ö., 54 HR 226 idaresindeki otomobil ile Altındere istikametinden Akyazı istikametine giden Ramazan Ö, 54 EA 622 hakimiyetindeki otomobil Altındere köprüsünde kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil çevredeki bir iş yerine çarparak durabildi. Kazada iki otomobil sürücüleri de yaralandı. Gece geç saatte çarpışma sesini duyan çevredeki vatandaşlar yola inerek olay yerine 112 ekiplerini çağırdı.

Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazada yaralanan sürücüler Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Akyazı itfaiye ekipleri otomobillerde gaz kaçağı olup olmadığını kontrol etti.

Jandarma olay ile ilgili inceleme başlattı.