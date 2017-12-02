Diğer
Kategoriler
02 Aralık 2017 15:32

Akyazı’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Akyazı’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

02 Aralık 2017 15:32

Meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesinden Altındere istikametinde giden Burak Ö., 54 HR 226 idaresindeki otomobil ile Altındere istikametinden Akyazı istikametine giden Ramazan Ö, 54 EA 622 hakimiyetindeki otomobil Altındere köprüsünde kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil çevredeki bir iş yerine çarparak durabildi. Kazada iki otomobil sürücüleri de yaralandı. Gece geç saatte çarpışma sesini duyan çevredeki vatandaşlar yola inerek olay yerine 112 ekiplerini çağırdı.


Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazada yaralanan sürücüler Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Akyazı itfaiye ekipleri otomobillerde gaz kaçağı olup olmadığını kontrol etti.


Jandarma olay ile ilgili inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
22
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    9°C
  • Salı
    Yağmurlu
    9°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç