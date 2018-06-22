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22 Haziran 2018 12:33

Akyazı’da ilaçlama 6 gün yapılıyor

Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde haftanın 6 günü ilaçlama çalışmaları yapıyor.

Akyazı’da ilaçlama 6 gün yapılıyor

22 Haziran 2018 12:33


Akyazı Belediyesi Sağlık işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaz aylarının gelmesi ile artan haşereler ile mücadele çalışmaları haftanın 6 günü 6 ayrı ekiple ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri hava şartlarının elverişli olduğu koşullarda gece ve gündüz demeden ilaçlama çalışmalarını sıcak yaz günlerinde 6 farklı ekiple hız kesmeden sürdürüyor. Ekipler, gece saatlerinde zararlı sivrisinek, böcek, haşaratları engellemek amacıyla böcek tüm mahallelerde ilaçlama çalışmalarına her gün devam ediyor.




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