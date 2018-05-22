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22 Mayıs 2018 16:30

Akyazı’da kanal temizleme işlemleri hız kazandı

Akyazı Belediyesi ekipleri yaz aylarının gelmesiyle kanal temizleme işlemleri hız kazandı.

Akyazı’da kanal temizleme işlemleri hız kazandı

22 Mayıs 2018 16:30


Akyazı’nın her mahallesinde havalarında elverişli gitmesi ile aralıksız devam eden alt yapı çalışmaları Altındere ve Osmanbey Mahallelerinde kanal temizliği ve alt yapı güçlendirme çalışmaları ile devam ediyor. Gelişi güzel oluşan kanallarda dikenliklerin büyümesi ile hem tıkanıyor hem de kötü bir görüntüye sebep oluyordu. Her iki mahallede toplamda 550 metre kanal temizlenip 24 metre 600’lük büz ile alt yapı güçlendirme çalışmaları devam ediyor.


Akyazı Belediyesi Fen işleri Müdürlüğünden verilen bilgiye göre havaların elverdiği ölçüde alt yapı ve üst yapı güçlendirme çalışmaları ilçenin tüm mahallelerinde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.




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